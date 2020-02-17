Блохін: Я нікого не зраджував, коли залишив збірну України заради Динамо

Джерело - Динамоманія.
З моральної та етичної точки зору перехід тренера Олега Блохіна зі збірної України до київського Динамо був чесним.
Про це Блохін заявив в інтерв'ю ТаТоТаке.
"Я прийшов до Конькову і сказав, що мене запрошує Динамо. Все було чесно і відверто, адже я не пішов відразу, а спочатку пішов до президента ФФУ.
- А якби Коньков сказав Ні, то чи б залишився? А це вже інша розмова. Але мені не сказали Ні. Я нікого не зраджував", - сказав Блохін.
Раніше, Каргбо хоче грати за збірну Бельгії.
Нагадаємо, Динамо повернулося до Києва.