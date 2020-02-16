 Український півзахисник перейшов у латвійський клуб | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Підгрушна не потрапила у ТОП-10 у гонці переслідування на чемпіонаті світу
Сьогодні 14:41 537
Михайлов здобув для України другу медаль чемпіонату Європи у вільній боротьбі
Вчора 23:22 378
Магучіх та Бех-Романчук тріумфували на турнірі у Глазго
Вчора 22:20 689
Арушанян приніс Україні першу медаль чемпіонату Європи
Вчора 20:59 370
Дюплантіс знову побив світовий рекорд
Вчора 20:46 1401
Динамо розібралося із Динамо Тбілісі у контрольному матчі
Вчора 18:06 1660
Чемпіон спільно з УХЛ провів Тренування із зіркою у Полтаві
Вчора 17:45 424
Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється)
Вчора 17:12 16726
Підручний втратив медаль у спринті чемпіонату світу
Вчора 17:04 2601
Акобія виграла медаль чемпіонату Європи
14.02.2020 21:54 538
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:06 Єдиноборства Терлюга виграла турнір Premier League в Дубаї 36
15:55 Теніс Стаховський поступився у кваліфікації турніру в Марселі 85
15:36 Легка атлетика Геращенко здобула золото на турнірі в Брно 197
15:13 Футбол Український півзахисник перейшов у латвійський клуб 173
14:55 Біатлон Чемпіонат світу. Гонка переслідування 12,5 км. Чоловіки. Онлайн-трансляція. LIVE 761
14:51 Футбол Динамо повернулося до Києва 372
14:41 Біатлон Підгрушна не потрапила у ТОП-10 у гонці переслідування на чемпіонаті світу 537
14:12 Футбол Коваль пропустив від воротаря на останніх хвилинах матчу 524 1
13:53 Футбол Аталанта – Рома 2:1. Оляд матчу 170
13:46 Футбол Хачеріді: Ракицький дуже хороший захисник 273
13:20 Блог Легендарному Андрію Балю виповнився б 62 3752
13:11 Пряма трансляція Чемпіонат світу. Гонка переслідування 10 км. Жінки. Онлайн-трансляція. LIVE 1905
13:09 Футбол Гол Родрігеса, який подарував Анкарагюджю перемогу над Фенербахче 433
12:47 Блог Хачеріді - про рівень Ракицького, феномен Ван Дейка і стабільність Рамоса 420
12:39 Біатлон Тищенко зайняв 28-е місце в гонці переслідування на етапі Кубка IBU в Мартеллі 152
12:23 Баскетбол Вікенд всіх зірок НБА: конкурс триочкових 190
12:05 Біатлон Тарьєй Бо: Логінов не заслуговує на те, щоб стояти тут 972
11:40 Футбол Усі дії Луніна у матчі проти Алькоркона 981
11:20 Біатлон Бринзак: Я задоволений тим, як все йде на чемпіонаті світу 340 2
11:11 Баскетбол Зірковий вікенд НБА: конкурс данків 179
10:57 Пряма трансляція Астон Вілла - Тоттенгем: онлайн-трансляція матчу 26 туру АПЛ. LIVE 348
10:49 Футбол Неймар повертається у Барселону - хакери зламали усі соцмережі каталонського клубу 493
10:39 Футбол Зубков приніс перемогу Ференцварошу у матчі проти Фехервара 484
10:16 Футбол Норвіч – Ліверпуль 0:1. Огляд матчу 226
09:59 Баскетбол Форвард Маямі виграв конкурс данків 253

Український півзахисник перейшов у латвійський клуб

Сьогодні 15:13 173 0
Український півзахисник перейшов у латвійський клуб

Джерело - football24.ua.

Український півзахисник Віталій Квашук став гравцем латвійської команди РФШ.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Відомо лише, що до прибалтійського клубу він перейшов як вільний агент.

Нагадаємо, Квашук – вихованець київського футболу. Першою професіональною командою 26-річного вінгера став у 2012 році донецький Металург. З 2013 по 2015 роки Віталій захищав кольори луганської Зорі. У 2016 році він один сезон побігав за білоруський Торпедо-БелАЗ і повернувся в УПЛ, приєднавшись до табору Олімпіка.

З 2017 року у нього розпочався кількарічний вояж за кордон: він встиг пограти за білоруські Вітебськ, Неман та Гомель, а також азербайджанський Сабах. Останньою командою українця був Гомель, який він покинув 14 лютого 2020 року. Transfermarkt оцінює вінгера у 700 тисяч євро.

Коментарі ()