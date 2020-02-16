Український півзахисник перейшов у латвійський клуб

Український півзахисник Віталій Квашук став гравцем латвійської команди РФШ.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Відомо лише, що до прибалтійського клубу він перейшов як вільний агент.

Нагадаємо, Квашук – вихованець київського футболу. Першою професіональною командою 26-річного вінгера став у 2012 році донецький Металург. З 2013 по 2015 роки Віталій захищав кольори луганської Зорі. У 2016 році він один сезон побігав за білоруський Торпедо-БелАЗ і повернувся в УПЛ, приєднавшись до табору Олімпіка.

З 2017 року у нього розпочався кількарічний вояж за кордон: він встиг пограти за білоруські Вітебськ, Неман та Гомель, а також азербайджанський Сабах. Останньою командою українця був Гомель, який він покинув 14 лютого 2020 року. Transfermarkt оцінює вінгера у 700 тисяч євро.