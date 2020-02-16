15 лютого офіційну сторінку Барселони у twitter було зламано та опубліковано сенсаційні новини про подальшу долю Неймара.
"Ми прочитали кілька приватних повідомлень. Схоже, Неймар повернеться сюди", – заявили хакери з порталу Ourmine.
Нагадаємо, 27-річний бразилець перебрався з Барси в ПСЖ у 2017-му за рекордні 222 млн євро. Влітку каталонці намагались повернути Неймара, але не дійшли згоди з керівництвом ПСЖ.
Barcelona’s hackers claim Neymar will be back 🤪 pic.twitter.com/EtdqSsZx0Z— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) February 15, 2020