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Лінарес: Ломаченко хоче провести реванш зі мною

Сьогодні 15:35 256 0
Венесуелець має піднятися до рівня Василя
Лінарес: Ломаченко хоче провести реванш зі мною
#Ломаченко

Джерело - Fino Boxing.

31-річний український боксер Василь Ломаченко, чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі має намір провести реванш Хорхе Лінаресом.

Про це заявив венесуелець.

"Та це можливо. Я добре спілкуюся з Ломаченко, спілкувався з ним на Конгресі WBO в Японії. Він також хоче провести реванш. Але саме зараз я тільки починаю знову підніматися, а він уже на вершині. Так що спочатку мені потрібно піднятися до нього", - сказав Лінарес.

Нагадаємо, Ломаченко взяв участь в автоперегонах.

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