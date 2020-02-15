31-річний український боксер Василь Ломаченко, чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі має намір провести реванш Хорхе Лінаресом.

Про це заявив венесуелець.

"Та це можливо. Я добре спілкуюся з Ломаченко, спілкувався з ним на Конгресі WBO в Японії. Він також хоче провести реванш. Але саме зараз я тільки починаю знову підніматися, а він уже на вершині. Так що спочатку мені потрібно піднятися до нього", - сказав Лінарес.