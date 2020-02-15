Рамос хоче продовжити контракт з Реалом до 2023 року

Джерело - Marca.
Мадридський Реал і центральний захисник Серхіо Рамос ведуть переговори щодо продовження терміну контракту.
Про це повідомляє Marca.
33-річний іспанець хоче, щоб нова угода діяла до 2023 року.
"Вершкові" ж вважали за краще б продовжувати термін контракту на один рік кожен сезон через політику клубу щодо вікових гравців.
Рамос хоче продовжити контракт, який закінчується в 2021 році, щоб нічого не відволікало його від підготовки до чемпіонату світу в 2022 році.
Очікується, що сторони домовляться між собою в найближчі тижні.
Нагадаємо, Реал знайшов заміну Каземіро.