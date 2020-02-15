Рамос хоче продовжити контракт з Реалом до 2023 року

Наразі тривають перемовини

Джерело - Marca.

Мадридський Реал і центральний захисник Серхіо Рамос ведуть переговори щодо продовження терміну контракту.

Про це повідомляє Marca.

33-річний іспанець хоче, щоб нова угода діяла до 2023 року.

"Вершкові" ж вважали за краще б продовжувати термін контракту на один рік кожен сезон через політику клубу щодо вікових гравців.

Рамос хоче продовжити контракт, який закінчується в 2021 році, щоб нічого не відволікало його від підготовки до чемпіонату світу в 2022 році.

Очікується, що сторони домовляться між собою в найближчі тижні.

Нагадаємо, Реал знайшов заміну Каземіро.