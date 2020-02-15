Китайський клуб Далянь Іфань проводить нормальну передсезону підготовку, проте зі своїми особливостями через епідемію коронавірусу.

Про це розповів головний тренер команди Рафаель Бенітес.

"У нас нормальна передсезонна підготовка, але за дивних обставин. Температуру гравців вимірюють двічі в день. Ми залишимося в готелі і на тренувальних майданчиках на два тижні, просто щоб переконатися, що все в порядку. Команда в порядку, але ми вжили заходів обережності", - сказав Бенітес.