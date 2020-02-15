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Бенітес перебуває на карантині через епідемію коронавірусу

Сьогодні 14:24 191 0
Старт китайського футбольного чемпіонату був відкладений на невизначений термін
Бенітес перебуває на карантині через епідемію коронавірусу
#Бенітес, #Далянь Іфань

Джерело - Футбол 24.

Китайський клуб Далянь Іфань проводить нормальну передсезону підготовку, проте зі своїми особливостями через епідемію коронавірусу.

Про це розповів головний тренер команди Рафаель Бенітес.

"У нас нормальна передсезонна підготовка, але за дивних обставин. Температуру гравців вимірюють двічі в день. Ми залишимося в готелі і на тренувальних майданчиках на два тижні, просто щоб переконатися, що все в порядку. Команда в порядку, але ми вжили заходів обережності", - сказав Бенітес.

Нагадаємо, у Китаї через небезпечний вірус скасували усі спортивні змагання.

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