 Караваєв-старший: Зелені чоловічки гравців Севастополя не принижували і не гнобили | Футбол | Champion.com.ua
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Караваєв-старший: Зелені чоловічки гравців Севастополя не принижували і не гнобили

Сьогодні 22:16 84 0
Батько Олександр Караваєв прокоментував анексію Кримського півострова
Караваєв-старший: Зелені чоловічки гравців Севастополя не принижували і не гнобили
#Караваєв, #Динамо

Джерело - football24.ua.

Гравець Динамо Олександр Караваєв у 2014 році виступав за ФК Севастополь та переживав анексію півострова.

Про це розповів батько гравця Олександр Караваєв.

"Ще до цих подій я покинув стару роботу і переїхав до Севастополя. Мені подобалося це місто, та й здоров'я вимагало моря. Я виріс в Одесі - звик до нього. І тут - така ситуація. Було дуже неприємно.

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Виникли нові кордони, але Севастополь ще продовжував виступати в чемпіонаті України. Коли команда поверталася з матчів на материку, то "чоловічки", які стояли на пропускних пунктах, запитували: "Ну що, хлопці, програли?" - "Так, програли". - "Нічого, наступного разу виграєте". Там стояли такі ж обізнані в футболі люди, без політики. Футболістів не принижували і не гнобили.

Ми з дружиною часто бували на домашніх матчах Севастополя. Якими б не були політичні настрої у місцевих жителів - вони пишалися своїм клубом. Ну а те, що не могли пишатися цим надалі... Вони самі зробили свій вибір. Далі в хід пішли політичні настрої, про них ми не будемо", - відзначив Караваєв-старший.

У поточному сезоні Караваєв провів за Динамо 23 матчі у всіх турнірах, де віддав 2 результативні передачі.

Раніше, Динамо програло Тоболу.

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