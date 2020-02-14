Караваєв-старший: Зелені чоловічки гравців Севастополя не принижували і не гнобили

Гравець Динамо Олександр Караваєв у 2014 році виступав за ФК Севастополь та переживав анексію півострова.

Про це розповів батько гравця Олександр Караваєв.

"Ще до цих подій я покинув стару роботу і переїхав до Севастополя. Мені подобалося це місто, та й здоров'я вимагало моря. Я виріс в Одесі - звик до нього. І тут - така ситуація. Було дуже неприємно.

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Виникли нові кордони, але Севастополь ще продовжував виступати в чемпіонаті України. Коли команда поверталася з матчів на материку, то "чоловічки", які стояли на пропускних пунктах, запитували: "Ну що, хлопці, програли?" - "Так, програли". - "Нічого, наступного разу виграєте". Там стояли такі ж обізнані в футболі люди, без політики. Футболістів не принижували і не гнобили.

Ми з дружиною часто бували на домашніх матчах Севастополя. Якими б не були політичні настрої у місцевих жителів - вони пишалися своїм клубом. Ну а те, що не могли пишатися цим надалі... Вони самі зробили свій вибір. Далі в хід пішли політичні настрої, про них ми не будемо", - відзначив Караваєв-старший.