Новачки Маріуполя ще не змогли акліматизуватися у новому клубі.

Про це розповів головний тренер клубу Олександр Бабич.

"З хорошим настроєм повертаємося додому. Практично весь запланований обсяг ми виконали. Важливо, що пройшли без травм і залишилися задоволені ставленням хлопців. Тепер хочемо цей настрій перенести на регулярний чемпіонат.

Ще не всім новачкам до кінця зрозумілі наші вимоги. Тому вимоги до них у нас скориговані. А деяким нашим "старим" новачкам треба дуже сильно додавати, так як вони не пройшли повноцінні збори. Але ми віримо в те, що всіх приведемо в робочий стан, і станемо бойовою одиницею", - розповів Бабич.