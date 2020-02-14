Динамо звернулося у поліцію через публікацію статті у ЗМІ

У Динамо вимагають притягнути журналістів до відповідальності

Динамо, через поширення виданням Економічна правда конфіденційних особистих даних гравців клубу, звернулося у поліцію.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

Видання Економічна правда (www.epravda.com.ua) у відповідь на офіційну вимогу ФК Динамо принесло вибачення співробітникам клубу за незаконне поширення конфіденційних особистих даних, визнало провину своїх журналістів та видалило цю інформацію.

Однак у клубі вирішили все ж звернутися у поліцію, через те, що журналісти даного видання продовжили в інформаційному просторі поширювати недостовірну та свідомо викривлену інформацію про діяльність Динамо.

"У зв’язку з цим нами прийняте рішення про подачу заяви в органи національної поліції за фактом вчинення злочину, передбаченого статтею 182 Кримінального кодексу України в частині незаконного поширення конфіденційної інформації про осіб", - йдеться в повідомленні.

Раніше, Динамо розкрило зарплату гравців клубу.