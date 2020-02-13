Валенсія - Атлетіко: онлайн-трансляція матчу 24 туру чемпіонату Іспанії. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Валенсія в центральному матчі 24 туру Ла-Ліги прийматиме мадридський Атлетіко.

Матч відбудеться у п'ятницю, 14 лютого, на стадіоні Месталья у Валенсії.

Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.

Також онлайн матч чемпіонату Іспанії Валенсія - Атлетіко Мадрид наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Матрацники посідають 4 сходинку в турнірній таблиці Ла-Ліги після 23 турів, набравши 39 очок. Валенсія йде 7-ю з доробком у 37 очок. У першому колі команди розписали нічию - 1:1.

У 23 турі Атлетіко мінімально переграв Гранаду (1:1), а Валенсія несподівано розгромно програла Хетафе (3:0).