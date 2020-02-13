 ﻿Ведем переговори про показ чемпіонату світу та Ліги чемпіонів – директор Setanta | Футбол | Champion.com.ua
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﻿Ведем переговори про показ чемпіонату світу та Ліги чемпіонів – директор Setanta

Сьогодні 21:45 89 0
Марія Лисенко прокоментувала плани телеканалу Setanta
﻿Ведем переговори про показ чемпіонату світу та Ліги чемпіонів – директор Setanta
#Setanta

Джерело - ua-football.com.

Український канал Setanta планує показувати найбільші футбольні турніри.

Про це розповіла директор з дистрибуції Марія Лисенко.

"2021 році у Медіа Групи Україна закінчується контракт на показ Ліги чемпіонів УЄФА. Setanta планує боротися зі єврокубки або чемпіонати світу та Європи з футболу?

Ми постійно спілкуємося з УЄФА і ФІФА на тему трансляцій і чемпіонатів світу, і чемпіонатів Європи, і клубних турнірів. Але на сьогоднішній день ми ще не в одній країні ці турніри не показуємо. Не секрет, що Ліга чемпіонів і Ліга Європи - це найдорожчі турніри. Поки у нас можливості їх показувати не було.

Тим більше у нас досить широка географія трансляцій. Наприклад, в Казахстані матчі Ліги чемпіонів починаються о 2 годині ночі. Зрозуміло, що аудиторія, яка в такий час дивиться навіть топовий футбольний матч, не така велика, як в Україні.

Щодо України: будемо дивитися. Поки ніяких чітких планів не було в цьому напрямку", - Лисенко.

Нагадаємо, Нацрада дозволила ретрансляцію Setanta Sports+ в Україні

 

 

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