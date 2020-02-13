Гравець покинув Минай через тиждень після трансферу

Джерело - footboom.com.
Український півзахисник Володимир Доронін залишив Минай.
Про це повідомляє Footboom
Контракт був розірваний за обопільною згодою сторін.
7-го лютого Минай офіційно оголосив про підписання контракту з Володимиром Дороніним, вихованцем Шахтаря, який має досвід виступів в УПЛ за Олімпік і Арсенал-Київ. Умови контракту сторони не розголошували. Однак вже за тиждень Доронін залишив розташування Миная.
Гравець довго відновлювався після травми. Останній матч, в якому Доронін брав участь, був поєдинок з київським Динамо в сезоні 2018/2019.
Нагадаємо, Рух знищив Минай, забивши шість голів.