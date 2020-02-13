Манчестер Юнайтед відсторонив Ігало від тренувань через загрозу коронавірусу

Футболіст ще не проводив тренувань з новим клубом

Новачок англійського клубу Манчестер Юнайтед Одіон Ігало відсторонений від тренувань з основною командою.

Про це повідомляє The Times.

Керівництво і тренерський штаб червоних дияволів не підпускають футболіста до занять через спалах коронавірусу.

Як мінімум два тижні нігерієць буде поза основної обойми команди, а поки Ігало буде тренуватися зі збірною Великобританії з тхеквондо.

Нагадаємо, форвард перебрався в МЮ на правах піврічної оренди з китайської команди Шанхай Шеньхуа.

Раніше, Ігало не полетить з командою на збори через коронавірус.

Нагадаємо, гонку Формули-1 у Китаї скасували через коронавірус.