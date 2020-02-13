Манчестер Юнайтед відсторонив Ігало від тренувань через загрозу коронавірусу

Джерело - isport.ua.
Новачок англійського клубу Манчестер Юнайтед Одіон Ігало відсторонений від тренувань з основною командою.
Про це повідомляє The Times.
Керівництво і тренерський штаб червоних дияволів не підпускають футболіста до занять через спалах коронавірусу.
Як мінімум два тижні нігерієць буде поза основної обойми команди, а поки Ігало буде тренуватися зі збірною Великобританії з тхеквондо.
Нагадаємо, форвард перебрався в МЮ на правах піврічної оренди з китайської команди Шанхай Шеньхуа.
Раніше, Ігало не полетить з командою на збори через коронавірус.
Нагадаємо, гонку Формули-1 у Китаї скасували через коронавірус.