Салах може пропустити старт наступного сезону АПЛ

Головний тренер олімпійської збірної Єгипту Шаукі Гаріб планує викликати нападника Ліверпуля Мохаммеда Салаха для участі в Олімпійських іграх-2020.

Про це Гаріб заявив в інтерв'ю KingFut.

"Ми викличемо трьох гравців основної збірної. В даний момент ми затвердили лише кандидатуру Салаха, оскільки він - один з найкращих футболістів в світі. Поки ми затвердили лише кандидатуру Салаха, тому що він є одним з кращих футболістів в світі.

Поки я взагалі не обговорював це з Мохамедом, але участь в Олімпіаді зажадає від нього чимало зусиль", - зазначив Гаріб.