Салах може пропустити старт наступного сезону АПЛ

Джерело - isport.ua.
Головний тренер олімпійської збірної Єгипту Шаукі Гаріб планує викликати нападника Ліверпуля Мохаммеда Салаха для участі в Олімпійських іграх-2020.
Про це Гаріб заявив в інтерв'ю KingFut.
"Ми викличемо трьох гравців основної збірної. В даний момент ми затвердили лише кандидатуру Салаха, оскільки він - один з найкращих футболістів в світі. Поки ми затвердили лише кандидатуру Салаха, тому що він є одним з кращих футболістів в світі.
Поки я взагалі не обговорював це з Мохамедом, але участь в Олімпіаді зажадає від нього чимало зусиль", - зазначив Гаріб.
Нагадаємо, що Олімпійські Ігри пройдуть з 24 липня по 9 серпня в Токіо. Якщо Салах погодиться на участь в турнірі, то він може пропустити передсезонну підготовку Ліверпуля і стартові тури чемпіонату Англії.
Нагадаємо, Клопп побив рекорд Гвардіоли.
Також, фани Ліверпуля вимагають підписати легендарного гравця клубу.