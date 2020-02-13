Малага могла підписати юного Роналду всього за €3,5 мільйони

Джерело - sport.ua.
35-річний португальський бомбардир Ювентуса Кріштіану Роналду міг перейти в Малагу у 2002-му році.
Про це повідомляє Goal.com.
Тоді футболіст захищав кольори лісабонського Спортінга. Скаути Малаги звернули увагу на Кріштіану під час Євро-2002 серед команд U-17. Роналду вже тоді виділявся своїми ігровими характеристиками.
Малага запропонувала за 17-річного гравця €1,5 мільйони, тоді як Спортінг хотів €3,5 мільйони. Іспанський клуб не міг дозволити собі зайвих витрат, і угода не відбулася.
У підсумку, влітку 2003-го року Роналду перейшов зі Спортінга у Манчестер Юнайтед за €19 мільйонів.
Раніше, завдяки дублю Роналду Ювентус переграв Фіорентину.
Нагадаємо, Роналду відзначив свій рекорд в Instagram.