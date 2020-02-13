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Лунін: Рівень Сегунди трохи вищий за чемпіонат України

Сьогодні 08:24 182 0
Український голкіпер порівняв рівні чемпіонатів
Лунін: Рівень Сегунди трохи вищий за чемпіонат України
#Ов'єдо, #Лунін

Джерело - football.ua.

Про помилку у дебютному матчі тренер іспанського клубу Ов'єдо нічого не говорив українському голкіперу Андрію Луніну.

Про це українець заявив в інтерв'ю football.ua.

"Атмосфера в Ов'єдо хороша, класний колектив. Про помилку у дебютному матчі тренер нічого не говорив.

Рівень Сегунди в порівнянні з чемпіонатом України, думаю трохи вище. Головна відмінність – це атмосфера на іграх, напруження.

З спілкуванням проблем немає, але ще потрібно підтягувати іспанську мову, чим я поступово і займаюся", - зазначив Лунін.

Раніше, Лунін потрапив у символічну збірну туру Сегунди. Нагадаємо, що на 18-ій хвилині матчу з Райо Вальєкано Лунін здійснив неймовірний сейв.

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