Лунін: Рівень Сегунди трохи вищий за чемпіонат України

Про помилку у дебютному матчі тренер іспанського клубу Ов'єдо нічого не говорив українському голкіперу Андрію Луніну.

Про це українець заявив в інтерв'ю football.ua.

"Атмосфера в Ов'єдо хороша, класний колектив. Про помилку у дебютному матчі тренер нічого не говорив.

Рівень Сегунди в порівнянні з чемпіонатом України, думаю трохи вище. Головна відмінність – це атмосфера на іграх, напруження.

З спілкуванням проблем немає, але ще потрібно підтягувати іспанську мову, чим я поступово і займаюся", - зазначив Лунін.