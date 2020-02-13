Лунін: Рівень Сегунди трохи вищий за чемпіонат України

Джерело - football.ua.
Про помилку у дебютному матчі тренер іспанського клубу Ов'єдо нічого не говорив українському голкіперу Андрію Луніну.
Про це українець заявив в інтерв'ю football.ua.
"Атмосфера в Ов'єдо хороша, класний колектив. Про помилку у дебютному матчі тренер нічого не говорив.
Рівень Сегунди в порівнянні з чемпіонатом України, думаю трохи вище. Головна відмінність – це атмосфера на іграх, напруження.
З спілкуванням проблем немає, але ще потрібно підтягувати іспанську мову, чим я поступово і займаюся", - зазначив Лунін.
Раніше, Лунін потрапив у символічну збірну туру Сегунди. Нагадаємо, що на 18-ій хвилині матчу з Райо Вальєкано Лунін здійснив неймовірний сейв.