Екс-гравець Шахтаря назвав найпроблемнішу позицію у збірній України

Позиція форварда наразі є найпроблемнішою у збірній України.

Про це розповів колишній захисник донецького Шахтаря В'ячеслав Шевчук.

Актуально: Шевченко: Я задоволений побаченим на зборах у Туреччині

"Яка зараз найбільш вразлива позиція в складі збірної України? Напевно, позиція центрального нападника. Всі ми чекаємо і бажаємо якнайшвидшого одужання Роману Яремчуку, який на даний момент є основним форвардом. В іншому поки все нормально. Команда у нас рівна, на кожне місце у тренера є рівноцінна заміна", - відзначив Шевчук.