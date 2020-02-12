 Цітаішвілі: Динамо не пощастило, пенальті - це лотерея | Футбол | Champion.com.ua
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Цітаішвілі: Динамо не пощастило, пенальті - це лотерея

Сьогодні 23:14 219 0
Георгій Цітаішвілі прокоментував поразку від Динамо Загреб
Цітаішвілі: Динамо не пощастило, пенальті - це лотерея
#Динамо, #Цітаішвілі

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Динамо повинне було перемагати Динамо Загреб у юнацькій Лізі УЄФА.

Про це розповів півзахисник киян Георгій Цітаішвілі.

"Не пощастило нам сьогодні. Пенальті - це лотерея. Виконання важливе, але тут 50% на 50% - угадає воротар чи ні. Вважаю, потрібно було перемагати в основний час. Наша помилка в тому, що ми нечасто доводили м'яч до воріт суперника і не завершували наші атаки. У цій поразці більше нашої провини, ніж заслуги хорватів", - відзначив Цітаішвілі.

Нагадаємо, Динамо у серії пенальті поступилося Динамо Загреб у юнацькій Лізі УЄФА.

Раніше, Динамо не змогло перемогти БАТЕ у контрольному матчі.

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