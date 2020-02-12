Динамо повинне було перемагати Динамо Загреб у юнацькій Лізі УЄФА.

Про це розповів півзахисник киян Георгій Цітаішвілі.

"Не пощастило нам сьогодні. Пенальті - це лотерея. Виконання важливе, але тут 50% на 50% - угадає воротар чи ні. Вважаю, потрібно було перемагати в основний час. Наша помилка в тому, що ми нечасто доводили м'яч до воріт суперника і не завершували наші атаки. У цій поразці більше нашої провини, ніж заслуги хорватів", - відзначив Цітаішвілі.