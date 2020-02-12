Джерело - ua.tribuna.com.
Екс-чемпіон світу Володимир Кличко не планує повертатися на ринг.
Про це розповів сам український боксер.
"Мене всі питають: Коли ти повернешся? Ну коли?. Якщо я повернуся, то тільки для того, щоб бити рекорди, а не ламати щелепи.
Ще раз, у мене немає ніяких планів з приводу повернення. Мені є чим зайнятися в житті. Так що давайте подивимося, що буде відбуватися далі", - відзначив Кличко.
Раніше повідомлялося, що Кличко хоче влаштувати реванш із Ф’юрі.
Нагадаємо, чемпіонський бій Вайлдер - Ф'юрі покаже український медіасервіс Megogo.