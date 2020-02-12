Мораес: Рома чи Мілан? У мене немає бажання залишати Україну

У плани нападника Шахтаря і збірної України Жуніора Мораеса не входить від'їзд в інший чемпіонат.

Про це він заявив в інтерв'ю Topsport.

"Якби ви запитали мене вісім років тому, чи буду я колись грати в Україні, то я б сказав, що навряд чи. Але сталося так, що я потрапив у донецький Металург. Там я почав забивати і був запрошений спершу в київське Динамо, а тепер і в донецький Шахтар.

У мене немає бажання залишати Україну, бо там я звик до всього. Нещодавно мені сказали, що Рома, Мілан і Дженоа цікавляться мною, але я вважав за краще залишитися і підписати новий контракт з Шахтарем ще на два роки. Тепер я сподіваюся залишити слід зі збірною України. Я був би радий, якби мені вдалося зробити щось важливе на чемпіонаті Європи", - сказав Мораес.