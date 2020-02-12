 Ярмоленко є самим високооплачуваним гравцем Вест Гема | Футбол | Champion.com.ua
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Ярмоленко є найвисокооплачуванішим гравцем Вест Гема

Сьогодні 12:57 1219 0
Українець зіграв 15 матчів в цьому сезоні Прем'єр-ліги та забив 3 голи.
Ярмоленко є найвисокооплачуванішим гравцем Вест Гема
#Вест Гем, #Ярмоленко

Джерело - sport.ua.

У списку зарплат гравців Вест Гема у сезоні 2019/20 на першому місці є колишній нападник київського Динамо Андрій Ярмоленко, який отримує 5,98 млн фунтів стерлінгів на рік.

Про це повідломляє портал Spotrac.

На другому місці знаходиться півзахисник Джек Вілшир з £5,2 млн, а на третьому – Феліпе Андерсон з £4,42 млн. На 4-й позиції в списку найбільш високооплачуваних гравців Вест Гема - Пабло Сабалета з £3,9 млн, потім йдуть Майкл Антоніо, Мануель Лансіні, Анджело Огбонна і Вінстон Рід з £3,64 млн.

У цей рейтинг не увійшли літні і зимові новачки Вест Гема. В поточному сезоні Ярмоленко зіграв 15 матчів у Прем'єр-лізі, на його рахунку 3 голи і одна результативна передача. Влітку Андрій може залишити англійський клуб.

Раніше, Вест Гем планує продати Ярмоленка.

Нагадаємо, Ярмоленко може перейти у турецький клуб.

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