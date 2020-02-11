Екс-голкіпер Динамо відмовився змінювати громадянство

Джерело - zbirna.com/.
Колишній воротар Динамо Артур Рудько мав пропозицію на зміну громадянства.
Про це розповів сам гравець.
"Хочеться своєю роботою заслужити виклик у збірну України. Коли я був у Динамо, мені пропонували змінити громадянство, взяти паспорт однієї з азійських країн. Пропонували спочатку мені зіграти за збірну, з подальшою перспективою перейти до місцевого клубу. Були хороші фінансові умови, але я відмовився. Не можу уявити себе футболістом, який співає гімн іншої країни, хоча не маю нічого проти і не засуджую хлопців, які грають за збірні інших країн", - розповів Рудько.
27-річний голкіпер виступає за кіпрський Пафос. За київське Динамо Артур Рудько зіграв 78 матчів.
Раніше, Рудько зробив жахливу помилку у грі чемпіонату Кіпру.
Нагадаємо, Артур Рудько поповнив склад Пафосу на правах вільного агента і відразу завоював місце в основному складі середняка чемпіонату.