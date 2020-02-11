Шевченко оцінив готовність українських гравців на зборах у Туреччині

Тренерський штаб збірної України задоволений підготовкою українських гравців на зборах Динамо і Шахтаря у Туреччині.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"Ми відвідали тренувальні табори українських клубів у Туреччині. Побували в Динамо й Шахтаря. Команди вже отримують навантаження, триває підготовка до старту другої частини сезону. Ми добре поспілкувалися з хлопцями, з тренерами команд. Оцінили стан, в якому перебувають футболісти.

Це була планова поїздка, зі мною були Андреа Мальдера та Андреа Аззалін — тренер із фізпідготовки, який приєднається до штабу цього року. До речі, він уже був присутнім на останньому зборі команди перед матчами з Естонією та Сербією. Водночас продовжить свою роботу в збірній Іван Баштовий.

Наш штаб отримав важливі дані щодо готовності окремих виконавців. Загалом я задоволений побаченим у Туреччині, наші хлопці перебувають у гарному настрої", - розповів Шевченко.