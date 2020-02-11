Коутінью відмовляється повертатися у Барселону

Філіппе Коутінью все влаштовує у Баварії

Бразильський півзахисник Філіппе Коутінью не хоче повертатись до табору Барселони.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

27-річний бразилець розраховує залишитись в Баварії. Мюнхенці також не проти зберегти гравця, але компенсація у 120 млн не влаштовує керівництво клубу. Боси чинного чемпіона Німеччини готові заплатити за хавбека не більше 80 млн євро.

У поточному сезоні Бундесліги Коутінью провів 19 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та здійснив стільки результативних передач.

Раніше, Барселона повісила цінник на Коутінью.

Нагадаємо, Коутінью може повернутися у Барселону.