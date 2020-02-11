Санжар: Карпати планують підписати гравців ще на 2-3 позиції

Головний тренер Карпат Роман Санжар був ініціатором трансферів Матара і Антона Каніболоцького.

Про це він заявив в інтерв'ю Футбол 1.

"Я був ініціатором цих переходів. Нам потрібно посилення. Від нас пішов Роман Юрійович Підківка, Кудрик потрібна конкуренція. Каніболоцький стане посиленням. Ця позиція буде закрита.

У нас дуже молода команда, вона стала ще молодше, ніж в першому півріччі. Планую підписати гравців ще на 2-3 позиції", - сказав Санжар.