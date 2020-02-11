Боруссія придбає колишнього легіонера Зорі в якості заміни Санчо

Еммануель Денніс зацікавив німецький клуб

Джерело - Динамоманія.

Дортмундська Боруссія знайшла заміну 19-річному Джейдон Санчо, який, швидше за все, покине команду у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Goal.com.

Влітку джмелі придбають 22-річного вінгера Брюгге Еммануеля Денніса. Трансфер обійдеться дортмундців у 25 мільйонів євро.

У сезоні-2019/20 Денніс провів 30 матчів за Брюгге у всіх турнірах, на його рахунку 8 голів і 2 результативні передачі. Портал Transfermarkt.com оцінює вартість нігерійця в 12 мільйонів євро.

Раніше, Боруссія назвала ціну Санчо.

Нагадаємо, Баєр у шаленому матчі переміг Боруссію Дортмунд у 21 турі Бундесліги.