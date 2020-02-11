Ящишин: не виключено, що підпишемо контракти з Танчиком та Пасічем

Львівські Карпати можуть підписати Володимира Танчика і Геннадія Пасіча.

Про це виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин заявив клубній прес-службі.

"Перші новачки, Олексій Хахльов та Андро Гіоргадзе, вже повністю адаптувалися до умов, також з командою тренуються Володимир Танчик і Геннадій Пасіч – вони дуже добре знайомі Роману Санжару, тому не виключено, що з ними будуть підписані контракти. Знову ж таки, наголошу – хлопці прекрасно розуміють, на що йдуть. Зважаючи на те, що із обойми першої команди на певний час випав Ярослав Деда, клуб шукав підсилення в атакувальній ланці. Ми переглянули кількох виконавців, однак їхній рівень тренерський штаб не влаштував, ми продовжували роботу з підсилення важливих позицій. Не буду приховувати – багатьох гравців не влаштував стан справ в нашому клубі, але знайшлося і чимало таких, хто готовий приїхати. Серед причин були, насамперед, бренд клубу, тренер та колектив.

Підписання Матара, гравця, який кілька разів шокував уболівальників "Карпат" наприкінці минулого чемпіонату, звичайно, додасть гостроти попереду", - зазначив Ящишин.