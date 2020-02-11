 Шаран: Гуцуляк їхав в Олександрію і не доїхав, відключив телефон і не відповідав | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Полтавські хокеїсти сподіваються на допомогу влади
Сьогодні 12:46 316
Збірна України дізналася суперника у плей-оф Кубка Федерації
Сьогодні 13:28 1
Стало відомо, коли Ломаченко буде боксувати з Лопесом
Сьогодні 08:24 1426
Легендарний український боксер готує судовий позов до Федерації
Сьогодні 07:08 2350
Чемпіонат світу з біатлону 2020 в Антгольці: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 03:27 1776
Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється)
Сьогодні 02:40 798
Новіков переміг росіянина та вийшов у фінал чемпіонату Європи
Вчора 22:13 825
Санітра назвав склад України на змішану естафету
Вчора 21:10 1657 1
У Вихриста чиновники хочуть відібрати квартиру
Вчора 20:31 1993 1
Зозуля отримав дискваліфікацію в Іспанії
Вчора 19:39 1822
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:28 Теніс Збірна України дізналася суперника у плей-оф Кубка Федерації 1
13:15 Футбол Шаран: Гуцуляк їхав в Олександрію і не доїхав, відключив телефон і не відповідав 221
12:57 Хокей. УХЛ УХЛ визначила найкращих гравців січня і найкращий гол місяця 128
12:46 Хокей Полтавські хокеїсти сподіваються на допомогу влади 316
12:41 Футбол Клінсманн залишив посаду головного тренера Герти 187
12:25 Бокс Чісора: Проти Усика я повинен спуститися у пекло і повернутися звідти 133
12:09 Футбол Маріуполь – Чорноморець 2:1. Огляд матчу 193
11:51 Бокс Редкач: Чому з Вихриста зробили ворога і зрадника? 259
11:33 Футбол Лунін: Мені нічого не відомо щодо планів Реала на наступний сезон 263
11:15 Футбол Хавбек Олександрії мав конфлікт з керівництвом Зорі 354
10:57 Футбол Федецький: Карпати котяться до Першої ліги 760
10:41 Футбол Палкін: Тайсон має серйозну зарплату, так що гнівити Бога йому нічого 391
10:25 Баскетбол Орландо переміг Атланту, Бруклін здолав Індіану. Результати матчів НБА 142
10:10 Футбол Дніпро-1 збирається запросити іноземного фахівця, який працював із Саррі 419
09:55 Хокей Аризона переграла Монреаль, Філадельфія розгромила Флориду. Результати матчів НХЛ 169
09:40 Теніс Першу ракетку світу виправдали за звинуваченням у вживанні допінгу 758
09:25 Футбол Керівництво Наполі хоче звільнити Гаттузо і вже знайшло йому заміну 299
09:10 Футбол Лунін може стати основним воротарем Реала через два роки 777
08:55 Футбол Шахтар відправив захисника назад до Маріуполя 730
08:40 Футбол Гвардіола може очолити Ювентус 683
08:24 Бокс Стало відомо, коли Ломаченко буде боксувати з Лопесом 1426
08:08 Біатлон У спринті на чемпіонаті світу вперше виступлять 5 українців 547
07:08 Бокс Легендарний український боксер готує судовий позов до Федерації 2350
03:27 Пряма трансляція Чемпіонат світу з біатлону 2020 в Антгольці: онлайн-трансляція. LIVE 1776
03:11 Біатлон Чемпіонат світу з біатлону 2020: де і коли дивитися онлайн 430

Шаран: Гуцуляк їхав в Олександрію і не доїхав, відключив телефон і не відповідав

Сьогодні 13:15 221 0
Наставник команди про трансфер Гуцуляка, який не відбувся
Шаран: Гуцуляк їхав в Олександрію і не доїхав, відключив телефон і не відповідав
#Гуцуляк, #Шаран

Джерело - Динамоманія.

Футбольний клуб Олександрія запросив Олексія Гуцуляка і він дав добро на перехід.

Про це наставник команди Володимир Шаран заявив в інтерв'ю Футбольному формату.

"Хотіли запросити Гуцуляка, розмовляли, він дав добро, вже квиток купили, чекали його. Я домовився з президентом за ті умови, які він хотів, президент дав добро. Їхав до нас - і не доїхав. Відключив телефон і не відповідав.

Десна озвучила йому трохи більше, може, набагато більше. Я сказав президенту, він сказав, що ми теж готові заплатити Гуцуляку, скільки він захоче. Але людина вчинила трохи не так, як хотілося б. Але це його право. На жаль, ми його не побачимо у нашій команді", - сказав Шаран.

Раніше, Інгулець підписав екс-гравця Олександрії.

Нагадаємо, Олександрія переграла Левські у контрольному матчі.

Коментарі ()