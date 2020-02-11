Шаран: Гуцуляк їхав в Олександрію і не доїхав, відключив телефон і не відповідав

Футбольний клуб Олександрія запросив Олексія Гуцуляка і він дав добро на перехід.

Про це наставник команди Володимир Шаран заявив в інтерв'ю Футбольному формату.

"Хотіли запросити Гуцуляка, розмовляли, він дав добро, вже квиток купили, чекали його. Я домовився з президентом за ті умови, які він хотів, президент дав добро. Їхав до нас - і не доїхав. Відключив телефон і не відповідав.

Десна озвучила йому трохи більше, може, набагато більше. Я сказав президенту, він сказав, що ми теж готові заплатити Гуцуляку, скільки він захоче. Але людина вчинила трохи не так, як хотілося б. Але це його право. На жаль, ми його не побачимо у нашій команді", - сказав Шаран.