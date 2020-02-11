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Хавбек Олександрії мав конфлікт з керівництвом Зорі

Сьогодні 11:15 354 0
Гордієнко згадав свою кар'єру
Хавбек Олександрії мав конфлікт з керівництвом Зорі
#Олександрія, #Гордієнко

Джерело - Динамоманія.

Півзахисник Артем Гордієнко, який взимку перейшов в Олександрію на початку 2019 року мав конфлікт з керівництвом луганського клубу.

Про це він заявив в ефірі Футбольного формату.

"Вийшла така ситуація, що у мене закінчувався контракт влітку. Запропонували взимку його продовжити. Я відмовився. Пояснив тим, що хочу щось поміняти. Але керівництво вирішило відправити мене в дубль - провів там півроку.

Я поїхав туди (Шериф), пробув з літа до грудня. Вважаю, що у Шерифі був не дуже хороший досвід, тому що ігрової практики отримав мало. На початку грав, там ЛЧ, ЛЄ. Потім перестав грати. Напевно, я винен. Оскільки я не грав, претензії всі до мене. Треба в собі весь час шукати.

Я ж не тільки в центрі поля можу зіграти. Де принесу користь, там буду грати", - сказав Гордієнко.

Нагадаємо, захисник Зорі перейшов у Рух.

Раніше, Зоря розірвала контракт із бразильським гравцем.

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