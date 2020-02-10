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Маркевич назвав козир Шахтаря у грі із Бенфікою

Вчора 23:57 110 0
Мирон Маркевич прокоментував протистояння Шахтар - Бенфіка
Маркевич назвав козир Шахтаря у грі із Бенфікою
#Шахтар, #Бенфіка, #Ліга Європи

Джерело - segodnya.uа.

Щільний графік Бенфіки може стати проблемою португальців у матчах Ліги Європи із Шахтарем.

Про це розповів колишній тренер Металіста та збірної України Мирон Маркевич.

"Бенфіка впевнено лідирує в чемпіонаті Португалії. Попри те, що вони програли останній матч Порту, вони все одно на 4 очки попереду. Команда на ходу, дуже непогано виглядає, я дивився кілька ігор. Важливо буде, як Шахтар зіграє в обороні, тому що команда в кожній грі пропускала.

Якщо тренеру вдалося стабілізувати командну гру в обороні, тоді у Шахтаря будуть хороші шанси. Не можна ні в якому разі пропускати вдома. В атаці "гірники" мають гарний вигляд, а якщо підтягнути оборону, то можуть пройти Бенфіку.

Проводити перший офіційний матч з таким сильним суперником дійсно непросто, але від цього нікуди не дінешся. Чемпіонат Португалії тривав. Я думаю, що емоції повинні допомогти команді, плюс підтримка трибун. Зворотною стороною медалі для лісабонців є те, що у Бенфіки, навпаки, дуже щільний графік через ігри чемпіонату і кубка. Це може бути козирем для Шахтаря", - відзначив Маркевич.

Нагадаємо, Бенфіка втратила лідера перед матчами з Шахтарем.

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