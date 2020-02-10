Палкін: Будь-який футболіст може піти з Шахтаря

Джерело - footballua.tv.
Шахтар за гарну пропозицію може відпустити будь-якого футболіста.
Про це розповів генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін
"Це трансферне вікно у нас проходить в тиші, ніяких підсилень не буде. На даний момент по всіх позиціях у нас все нормально, і ми не бачимо потреби в будь-яких посилено.
У нас будь-який футболіст може піти з клубу. Питання в тому, наскільки хороша пропозиція ми отримаємо. Тут питання в тому, наскільки пропозиція задовольнить клуб і футболіста", - розповів Палкін.
Раніше, Шахтар переграв Вентспілс в останньому матчі турецького збору.
Нагадаємо, Маріуполь орендує півзахисника Шахтаря.