Палкін: Будь-який футболіст може піти з Шахтаря

Шахтар за гарну пропозицію може відпустити будь-якого футболіста.

Про це розповів генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін

"Це трансферне вікно у нас проходить в тиші, ніяких підсилень не буде. На даний момент по всіх позиціях у нас все нормально, і ми не бачимо потреби в будь-яких посилено.

У нас будь-який футболіст може піти з клубу. Питання в тому, наскільки хороша пропозиція ми отримаємо. Тут питання в тому, наскільки пропозиція задовольнить клуб і футболіста", - розповів Палкін.