Десна змагатиметься з Динамо за другу сходинку у турнірній таблиці чемпіонату України.

Про це розповів нападник чернігівського клубу Пилип Будківський.

"Десна в кожному матчі гратиме на максимальний результат. А що з цього вийде, подивимося на фініші змагань. Зараз в цій групі (прим. - 2-5 місце) дуже щільно, після кожного туру ситуація може змінюватися. Друге місце недалеко, то чому б за нього не спробувати поборотися", - розповів Будківський.