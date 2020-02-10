Морозюк: Говорив Різеспору кого не варто брати, динамівця три зарубав

Джерело - Tribuna.com.
Клуб Різеспор радиться з українським захисником Миколою Морозюком щодо гравців з УПЛ.
Про це Морозюк заявив в ефірі шоу Трендець.
"Такого не було, щоб я когось із УПЛ радив Різеспор. Зі мною радилися, підходили, питали. Тоді я вже міг сказати, підходить чи ні.
Не буду називати прізвища, але були випадки, коли говорив, що не варто брати. Динамівця три зарубав, але жодного українця", - зазначив Морозюк.
Раніше, Динамо підписало екс-нападника російського клубу.
Нагадаємо, Динамо зіграє з Ворсклою на стадіоні ім. Лобановського.