Морозюк: Говорив Різеспору кого не варто брати, динамівця три зарубав

Клуб Різеспор радиться з українським захисником Миколою Морозюком щодо гравців з УПЛ.

Про це Морозюк заявив в ефірі шоу Трендець.

"Такого не було, щоб я когось із УПЛ радив Різеспор. Зі мною радилися, підходили, питали. Тоді я вже міг сказати, підходить чи ні.

Не буду називати прізвища, але були випадки, коли говорив, що не варто брати. Динамівця три зарубав, але жодного українця", - зазначив Морозюк.