Екс-гравець юнацької збірної України офіційно перейшов до російського клубу

Каплієнко став гравцем Тамбова

ФК Тамбов, який виступає в російській Прем'єр-лізі, підписав українського оборонця Олександра Каплієнка.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Контракт з 23-річним футболістом розрахований на 2,5 роки.

Раніше гравець виступав за юнацькі збірні України, за які в цілому відіграв 13 матчів.

Відзначимо, що останнім клубом Олександра було тбіліське Динамо. Раніше він грав у складі наступних клубів: турецький Аланьяспор, одеський Чорноморець, білоруський клуб Смолевичі, запорізький Металург і харківський Металіст.

Раніше, Динамо підписало екс-нападника Тамбова.