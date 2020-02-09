Лунін вийде в основі Ов'єдо на матч з Райо Вальєкано

Джерело - Чемпіон.
Український воротар Андрій Лунін після переходу в оренду в Ов'єдо продовжує стабільно виходити в основному складі.
Аутсайдер Сегунди сьогодні на виїзді зіграє з Райо Вальєкано. Старт зустрічі о 19:15.
¡Oviedistas! Todo preparado 👌 ¡Nos vemos en 2 horas! #RayoRealOviedo pic.twitter.com/jVp9bGwg8I— Real Oviedo (@RealOviedo) February 9, 2020
Команда Луніна займає в чемпіонаті 19-е місце.
Нагадаємо, Лунін відбив пенальті у матчі проти Альбасете, але не впорався з добиванням.
Раніше, Ов'єдо з Луніним перемогло Альбасете з Зозулею в 26 турі Сегунди.