Лунін вийде в основі Ов'єдо на матч з Райо Вальєкано

Знову українець зіграє з перших хвилин

Джерело - Чемпіон.

Український воротар Андрій Лунін після переходу в оренду в Ов'єдо продовжує стабільно виходити в основному складі.

Аутсайдер Сегунди сьогодні на виїзді зіграє з Райо Вальєкано. Старт зустрічі о 19:15.

Команда Луніна займає в чемпіонаті 19-е місце.

Нагадаємо, Лунін відбив пенальті у матчі проти Альбасете, але не впорався з добиванням.

Раніше, Ов'єдо з Луніним перемогло Альбасете з Зозулею в 26 турі Сегунди.