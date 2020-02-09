Джерело - Чемпіон.
Колишній нападник Мілана Андрій Шевченко, який нині обіймає посаду головного тренера збірної України з футболу, підтримав італійський клуб перед матчем чемпіонату Італії з Інтером.
Актуально: Шевченко з Міланом знищували Інтер на початку 2000-х. Мілан в очікуванні Derby della Madonnina
"Завжди з вами, хлопці! Вперед, Мілан", — написав Шевченко в Instagram.
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Sempre con voi ragazzi! Forza @acmilan 👏🏻🔴⚫️ #SempreMilan #DerbyMilano #SanSiro
Поєдинок Інтер — Мілан відбудеться сьогодні, 9-го лютого, о 21:45 за київським часом.