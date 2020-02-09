Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник Мілана Андрій Шевченко, який нині обіймає посаду головного тренера збірної України з футболу, підтримав італійський клуб перед матчем чемпіонату Італії з Інтером.

Актуально: Шевченко з Міланом знищували Інтер на початку 2000-х. Мілан в очікуванні Derby della Madonnina

"Завжди з вами, хлопці! Вперед, Мілан", — написав Шевченко в Instagram.

Поєдинок Інтер — Мілан відбудеться сьогодні, 9-го лютого, о 21:45 за київським часом.