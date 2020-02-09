Ребров підтвердив, що українець із Ференцвароша хоче змінити громадянство

Українець Ігор Харатін хоче прийняти угорське громадянство

Про це розповів головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров.

"Так, ми розмовляли з Ігорем Харатіним на цю тему, він зі мною радився. Отримувати угорське громадянство футболіст збирається не для того, щоб виступати за збірну цієї країни. Я йому так і сказав: "Якщо у тебе тут коріння, якщо твоє серце з цією країною, не бачу в цьому ніяких проблем". До того ж з наступного сезону в чемпіонаті Угорщини скасовується ліміт на легіонерів, тому міняти паспорт Харатін планує вже точно не в корисливих цілях. Ігорю тут подобається, він хоче жити в Будапешті", - пояснив Ребров.