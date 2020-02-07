 Електронну пошту українського футболіста зламали. Під підозрою ФК Гірник-Спорт. ФОТО | Футбол | Champion.com.ua
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Електронну пошту українського футболіста зламали. Під підозрою ФК Гірник-Спорт

Сьогодні 21:12 88 0
Електронну пошту українського футболіста зламали. Під підозрою ФК Гірник-Спорт

Джерело - Чемпіон.

Електронну пошту екс-футболіста Гірник-Спорту Олексія Пінчука було зламано 5 лютого 2020 року.

Про це Чемпіону повідомив адвокат футболіста Юрій Юрченко.

"5.02.2020 зламано електронну пошту Олексія Пінчука і відправлено лист до Палати спорів УАФ, що начебто сам гравець більше немає фінансових претензій до футбольного клубу Гірник-Спорт із Горішніх Плавнів.

У нас є підтвердження того, що в аккаунт футболіста заходили саме в місті Горіші Плавні. Також є величезна ймовірність, що вхід було здійснено з офісу футбольного клубу. Справу передано до поліції", - заявив Юрченко.

Даний злочин переслідується статтею 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та карається штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.

Нагадаємо, КДК УАФ зобов'язав футбольний клуб Гірник-Спорт закрити борги перед Олексієм Пінчуком до 14 лютого. Інакше, клуб отримає трансферний бан. Також є інформація, що в разі не виплати заборгованості, Гірник-Спорт може не отримати атестат на сезон 2020/21.

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