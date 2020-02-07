 Сімеоне очолив список найбільш високооплачуваних тренерів світу | Футбол | Champion.com.ua
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Сімеоне очолив список найбільш високооплачуваних тренерів світу

Сьогодні 19:25 633 0
Аргентинець заробляє 43,6 мільйона євро в рік
Сімеоне очолив список найбільш високооплачуваних тренерів світу
#Атлетіко, #Сімеоне

Джерело - iSport.ua.

Наставник Атлетіко обійшов Хосепа Гвардіолу і Юргена Клоппа у рейтингу найбільш високооплачуваних футбольних тренерів світу.

Про це повідомляє L'Equipe.

Першу сходинку посів наставник мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне. Аргентинець заробляє 43,6 мільйона євро в рік - на 20 млн більше будь-якого іншого фахівця в світі.

На другому місці - головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола з зарплатою в 23,28 мільйона євро. Першу трійку замикають Юрген Клопп з Ліверпуля і Жозе Моурінью з Тоттенгема, кожен з яких отримує 17,52 млн євро в рік.

Перша п'ятірка рейтингу: 

1. Дієго Сімеоне (Атлетіко) - 43,6 млн євро.

2. Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті) - 23,28.

3. Юрген Клопп (Ліверпуль) - 17,52.

4. Жозе Моурінью (Тоттенгем) - 17,52.

5. Зінедін Зідан (Реал) - 16,8.

Нагадаємо, що Симеона очолив Атлетіко в 2011 році. За цей час він виграв з "матрацниками" Ла Лігу, Кубок і Суперкубок Іспанії. Також команда по два рази перемогла в Лізі Європи і Суперкубку УЄФА і двічі виходила у фінал Ліги чемпіонів.

Раніше, Почеттіно може замінити Сімеоне в Атлетіко.

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