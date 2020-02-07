Гвардіола: Бажаю, щоб Мессі залишився у Барселоні

Джерело - Sport Arena.
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола хоче, щоб нападник Барселони Ліонель Мессі залишив у Каталонії.
Про це він заявив в інтерв'ю Sky Sports.
"Я не збираюся говорити про гравців інших клубів. Мессі - гравець Барселони, я хочу, щоб він залишився у Барселоні. Я думаю, він планує завершити кар'єру там", - сказав Гвардіола.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті стежить за ситуацією в Барселоні. Конфлікт аргентинця зі спортивним директором блаугранас Еріком Абідалем спровокував появу нових чуток про те, що Мессі може покинути рідний клуб уже цього літа.
Нагадаємо, Мессі поставив ультиматум Барселоні.