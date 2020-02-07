Динамо дозаявило нападника на чемпіонат України

До заявки київської команди увійшов 16-річний Кирило Попов

Київське Динамо внесло до заявки на чемпіонат України сезону 2019/2020 16-річного українського нападника Кирила Попова.

Про це повідомляє УПЛ.

Попов - вихованець Динамо, має в активі виклики до збірної України U-17. Зараз футболіст знаходиться на навчально-тренувальному зборі Динамо U-21 в Туреччині.

Варто відзначити, що Попов заявлений за Динамо за списком Б.

Раніше, півзахисник Динамо розірвав орендну угоду з Сантосом.

Нагадаємо, Динамо зіграє з Ворсклою на стадіоні ім. Лобановського.