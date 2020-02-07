 Гравці Ліверпуля отримають серйозний бонус за перемогу в АПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Гравці Ліверпуля отримають бонус за перемогу в АПЛ

Сьогодні 11:24 344 0
Клуб виділить преміальні за перемогу у чемпіонаті Англії
Гравці Ліверпуля отримають бонус за перемогу в АПЛ
#Ліверпуль, #АПЛ

Джерело - ua.tribuna.com.

Футболісти Ліверпуля отримають великий бонус, якщо зуміють завоювати титул АПЛ.

Про це повідомляє Daily Mail.

Всі гравці команди, які виступали в цьому сезоні чемпіонату Англії, зможуть отримати частину від більш ніж 4 млн фунтів, виділених для бонусу.

Частка виплат буде визначена за кількістю матчів в АПЛ. Гравці основного складу отримають приблизно по 150 тисяч фунтів.

Бонус також отримає і головний тренер команди Юрген Клопп.

Нагадаємо, фани Ліверпуля вимагають підписати легендарного гравця клубу.

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