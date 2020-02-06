Антверпен переграв Кортрейк з Макаренком і вийшов до фіналу Кубка Бельгії

Макаренко вийшов на заміну на 71-ій хвилині зустрічі

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді півфіналу Кубка Бельгії Кортрейк приймав Антверпен.

У першому таймі Рафаелов реалізував пенальті і приніс перемогу та путівку Антверпену до фіналу Кубка Бельгіїі.

У складі Кортрейка матч на лаві запасних розпочинали українці Андрій Бацула і Євген Макаренко. Бацула провів увесь матч на лаві запасних, Макаренко вийшов на заміну на 71-ій хвилині зустрічі.

Вчора першим півфіналістом турніру став Брюгге, який за сумою двох матчів пройшов Варегем.

Кубок Бельгії, 1/2 фіналу

Матч-відповідь, 6 лютого

Кортрейк - Антверпен 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 35 Рафаелов (пен)

Нагадаємо, Бельгія і Нідерланди хочуть об'єднати чемпіонати.