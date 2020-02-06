Антверпен переграв Кортрейк з Макаренком і вийшов до фіналу Кубка Бельгії

Джерело - Чемпіон.
У матчі-відповіді півфіналу Кубка Бельгії Кортрейк приймав Антверпен.
У першому таймі Рафаелов реалізував пенальті і приніс перемогу та путівку Антверпену до фіналу Кубка Бельгіїі.
У складі Кортрейка матч на лаві запасних розпочинали українці Андрій Бацула і Євген Макаренко. Бацула провів увесь матч на лаві запасних, Макаренко вийшов на заміну на 71-ій хвилині зустрічі.
Вчора першим півфіналістом турніру став Брюгге, який за сумою двох матчів пройшов Варегем.
Кубок Бельгії, 1/2 фіналу
Матч-відповідь, 6 лютого
Кортрейк - Антверпен 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 35 Рафаелов (пен)
Нагадаємо, Бельгія і Нідерланди хочуть об'єднати чемпіонати.