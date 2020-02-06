 Цуренко і Завацька виграли третє очко для збірної України у матчі з Болгарією | Теніс | Champion.com.ua
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Цуренко і Завацька виграли третє очко для збірної України у матчі з Болгарією

Сьогодні 20:53 345 0
Українки виграли з рахунком 3:0
Цуренко і Завацька виграли третє очко для збірної України у матчі з Болгарією
#Завацька, #Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Леся Цуренко і Катаріна Завацька здобули перемогу у парній зустрічі Кубка Федерації проти збірної Болгарії.

Раніше, Ястремська без проблем розправилася з Шиніковою. Світоліна ж переграла Томову. То ж збірна України перемогла Болгарію.

Раніше болгарки програли іншій учасниці групи А Хорватії (1:2). Для українок це був перший матч.

Другу гру Україна зіграє проти хорваток завтра, 7 лютого, о 16.00

З групи (Україна, Болгарія, Хорватія) далі пройде дві команди.

Потрапили в плей-оф збірні разом з двома кращими командами групи В (Італія, Естонія, Австрія і Греція) розіграють дві путівки у кваліфікаційний турнір за потрапляння у фінальний турнір Кубка Федерацій.

Кубок Федерації з тенісу серед жінок
Перша група
Третій матч, 6 лютого

Леся Цуренко / Катаріна Завацька – Петя Аршинкова / Гергана Топалова 6:2, 6:1

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