У Мессі і Тер Штегена стався конфлікт на тренуванні

Атмосфера у роздягальні Барселони залишає бажати кращого

Після звільнення Ернесто Вальверде і слів спортивного директора Еріка Абідаля про те, що багато гравців були незадоволені тренером, в ситуацію втрутився Ліонель Мессі, попросивши імена і докази від француза, що призвело до серйозних конфліктів всередині клубу.

Про це повідомляє El Pais.

На перший погляд, все йшло до звільнення Еріка Абідаля, але Хосеп Марія Бартомеу, президент клубу, вирішив не брати поспішних рішень.

Незабаром з'явилася інформація про те, що Ліонель Мессі тепер жадає відставки Бартомеу і хоче бачити новим головним тренером Хаві.

Такий емоційний фон згубно впливає на всіх представників клубу, включаючи Мессі. З огляду на, що справи і так йшли не кращим чином. Аргентинець схльоснувся з тер Штегеном на тренуванні після програного поєдинку проти Валенсії, не поділивши спірний м'яч, повідомляє El Pais.

Якщо ситуація в Барселоні не стабілізується і Ліонель Мессі вирішить піти, то ПСЖ, Інтер, Ювентус і Манчестер Юнайтед готові поборотися за нього.

Раніше, Мессі грав останні матчі з пошкодженням.

Нагадаємо, Мессі незадоволений ситуацією у Барселоні.