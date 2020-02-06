Україна дізнається суперників по відбору ЧС-2022 у листопаді 2020 року

Жеребкування європейської зони відбору відбудеться 29 листопада 2020 року

Відбір ЧС-2022 в європейській зоні, де будуть розігруватися 13 путівок, стартує в березні 2021, а завершитися матчами плей-оф у березні 2022.

Про це повідомляє УЄФА.

Жеребкування групового турніру європейської кваліфікації ЧС-2022 відбудеться в неділю, 29 листопада 2020 року. Про місце і час церемонії буде оголошено пізніше.

Всі 55 збірних, які представляють асоціації УЄФА, зіграють в двохколовому турнірі в 10-ти групах (п'ять - по шість команд і п'ять - по п'ять).

10 переможців груп вийдуть безпосередньо на ЧС-2022. 10 других команд відбіркових груп і дві кращі збірні серед переможців груп Ліги націй-2020/2021 (з тих, хто не потрапить в першій двійки в групах кваліфікації ЧС-2022) зіграють в березні 2022 року в плей-офф, який буде складатися з двох етапів.

12 учасників спочатку в стикових півфінальних матчах визначать шість, а потім в фінальних - трьох найсильніших. Вони і отримають три путівки в Катар, які залишилися.

Нагадаємо, що чемпіонат світу буде проходити в період з 21 листопада по 18 грудня 2022.

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