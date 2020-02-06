Головний тренер Карпат Роман Санжар залишився незадоволений діями футболістів у матчі проти боснійської команди Тузла Сіті.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Були несприятливі погодні умови, які завадили обом командам продемонструвати свою найкращу гру. Сьогоднішній матч потрібно розділити на два абсолютно різних тайми. У першій половині зустрічі ми більше володіли м’ячем, у нас працювала взаємодія на футбольному полі. Ми переважали суперника за контролем гри та створювали деякі моменти біля воріт Тузли Сіті. Однак дозволили і боснійцям створити декілька нагод біля наших володінь. Також самі собі "привезли" гол, але попри усі наші намагання зрівняти рахунок, зробити це так і не вдалося.

Відзначу, що в нас було бажання відігратись, однак десь не вистачало майстерності у завершальній фазі атаки. Вважаю, що хлопці були ще "важкими", тому що ми працюємо у дворазовому режимі тренувань, тож сьогодні нам бракувало свіжості у грі та десь були присутні помилки у простих ситуаціях.

По перерві гра з точки зору її організації зламалась: у нас на перегляді були деякі гравці, що, до слова, мене абсолютно не вразили, та кілька наших хлопців грали не на своїх позиціях. У другому таймі мені було важливо відстежити індивідуальні якості гравців, тож я отримав певну інформацію. Загалом же, якщо говорити по грі, то я не задоволений", - розповів Санжар.