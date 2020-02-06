 Ярославський розмірковує над своєю участю у долі Металіста – голова Харківської ОДА | Футбол | Champion.com.ua
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Ярославський розмірковує над своєю участю у долі Металіста – голова Харківської ОДА

Сьогодні 13:32 224 0
Сергій Кучер прокоментував відновлення Металіста
Ярославський розмірковує над своєю участю у долі Металіста – голова Харківської ОДА
#Ярославський, #Металіст

Джерело - dt.ua.

Екс-президент Металіста Олександр Ярославський ще не визначився зі своєю участі у долі клубу.

Про це розповів голова Харківської ОДА Сергій Кучер.

"Ще 2017 року суд конфіскував у власність держави майнові права на харківський футбольний клуб Металіст. А вже навесні 2018-го вийшла відповідна постанова Кабміну, проте комусь було вигідно затягувати процес.

На мою думку, вигодоотримувачами були приватні фірми, афілійовані з олігархом-утікачем Сергієм Курченком. Нині в цьому розбираються правоохоронні органи.

Ми обговорювали це... Пан Ярославський зазначив, що він зацікавлений у розвитку футболу в Харківській області. Однак над своєю участю в долі Металіста він ще розмірковує", — розповів Кучер.

Раніше, Ярославський вказав проблему відновлення Металіста.

Нагадаємо, стадіон Металіст та тренувальна база клубу перейшли у власність держави.

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