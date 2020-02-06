Ярославський розмірковує над своєю участю у долі Металіста – голова Харківської ОДА

Екс-президент Металіста Олександр Ярославський ще не визначився зі своєю участі у долі клубу.

Про це розповів голова Харківської ОДА Сергій Кучер.

"Ще 2017 року суд конфіскував у власність держави майнові права на харківський футбольний клуб Металіст. А вже навесні 2018-го вийшла відповідна постанова Кабміну, проте комусь було вигідно затягувати процес.

На мою думку, вигодоотримувачами були приватні фірми, афілійовані з олігархом-утікачем Сергієм Курченком. Нині в цьому розбираються правоохоронні органи.

Ми обговорювали це... Пан Ярославський зазначив, що він зацікавлений у розвитку футболу в Харківській області. Однак над своєю участю в долі Металіста він ще розмірковує", — розповів Кучер.