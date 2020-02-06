Динамо хоче продати Кадірі та підписати нового опорника

Джерело - 1927.kiev.uа.
Динамо активно шукає покупця на півзахисника Мохаммеда Кадірі.
Про це повідомляє 1927.kiev.ua.
У випадку продажу гравця київський клуб спробує підписати опорного півзахисника.
Відзначимо, що зимове трансферне вікно досі відкрите у декількох чемпіонатах, у тому числі в Польщі, Угорщині, Румунії, Болгарії, Хорватії, Чехії, Словаччині, Словенії та Росії.
Контракт футболіста з киянами розрахований до літа 2023-го року. Орієнтовна вартість гравця складає 2 млн євро.
Кадірі приєднався до Динамо влітку 2019 року, і протягом поточного сезону взяв участь у чотирьох матчах за першу команду.
Раніше повідомлялося, що Динамо відправить Кадірі в оренду.
Нагадаємо, апеляція Динамо у справі про расизм повністю відхилена.