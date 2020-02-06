Динамо хоче продати Кадірі та підписати нового опорника

Динамо хоче позбутися Мохаммеда Кадірі

Динамо активно шукає покупця на півзахисника Мохаммеда Кадірі.

Про це повідомляє 1927.kiev.ua.

У випадку продажу гравця київський клуб спробує підписати опорного півзахисника.

Відзначимо, що зимове трансферне вікно досі відкрите у декількох чемпіонатах, у тому числі в Польщі, Угорщині, Румунії, Болгарії, Хорватії, Чехії, Словаччині, Словенії та Росії.

Контракт футболіста з киянами розрахований до літа 2023-го року. Орієнтовна вартість гравця складає 2 млн євро.

Кадірі приєднався до Динамо влітку 2019 року, і протягом поточного сезону взяв участь у чотирьох матчах за першу команду.

Раніше повідомлялося, що Динамо відправить Кадірі в оренду.

Нагадаємо, апеляція Динамо у справі про расизм повністю відхилена.