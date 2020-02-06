Олександр Шовковський може увійти у Кабінет Міністрів України

Колишній гравець Динамо Олександр Шовковський може очолити Міністерство молоді і спорту.

Про це повідомляє pravda.com.ua.

У офісі президента хочуть розділити Міністерство культури, молоді та спорту України на два міністерства – міністерство культури та міністерство молоді і спорту.

У Кабміні хочуть, аби новостворене міністерство молоді і спорту очолив хтось не тільки ефективний, але й медійний. Зокрема, дану посаду запропонували екс-голкіперу київського Динамо і збірної України Олександру Шовковському.

Нагадаємо, Шовковського хотіли привернути деякі політичні сили.